Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der Handel in Frankfurt verlief am Donnerstagabend in ruhigen Bahnen.

Der LUS-DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 15 046,00 Punkten ab.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 14 982,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 097,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 685,50 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.07.2023, den Wert von 16 110,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, lag der LUS-DAX noch bei 12 749,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 7,04 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,07 Prozent auf 127,28 EUR), Merck (+ 3,09 Prozent auf 150,05 EUR), RWE (+ 1,72 Prozent auf 34,24 EUR), Covestro (+ 1,69 Prozent auf 47,62 EUR) und Sartorius vz (+ 1,30 Prozent auf 257,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-5,05 Prozent auf 20,51 EUR), Continental (-4,45 Prozent auf 60,98 EUR), Infineon (-3,39 Prozent auf 30,07 EUR), Rheinmetall (-3,29 Prozent auf 258,30 EUR) und Siemens Healthineers (-2,73 Prozent auf 46,03 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 11 043 303 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 144,247 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at