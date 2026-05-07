Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Kursentwicklung
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07.05.2026 17:58:32
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus
Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,29 Prozent tiefer bei 24 633,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 626,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 018,50 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der LUS-DAX bei 23 228,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, mit 24 775,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 182,00 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,273 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 4,33 Prozent auf 66,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,82 Prozent auf 37,20 EUR), Continental (+ 2,65 Prozent auf 69,72 EUR), adidas (+ 2,53 Prozent auf 152,00 EUR) und Scout24 (+ 2,16 Prozent auf 71,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 341,60 EUR), Daimler Truck (-5,93 Prozent auf 41,27 EUR), Hannover Rück (-4,92 Prozent auf 247,60 EUR), Siemens Healthineers (-4,72 Prozent auf 33,93 EUR) und BASF (-3,07 Prozent auf 50,91 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 241 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 198,570 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,76 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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