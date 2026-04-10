Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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XETRA-Handel im Blick 10.04.2026 09:30:35

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht der LUS-DAX aktuell.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 23 850,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 926,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 800,50 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 23 815,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 279,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Wert von 20 694,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,91 Prozent nach unten. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 0,88 Prozent auf 73,04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,87 Prozent auf 40,39 EUR), adidas (+ 0,80 Prozent auf 138,10 EUR), Infineon (+ 0,68 Prozent auf 42,68 EUR) und Siemens (+ 0,60 Prozent auf 228,10 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-1,00 Prozent auf 33,77 EUR), RWE (-0,88 Prozent auf 58,40 EUR), Bayer (-0,82 Prozent auf 40,12 EUR), EON SE (-0,78 Prozent auf 19,67 EUR) und Daimler Truck (-0,63 Prozent auf 44,29 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 215 360 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 176,464 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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adidas 137,85 0,66% adidas
Bayer 40,12 -0,64% Bayer
Beiersdorf AG 75,40 -0,24% Beiersdorf AG
Commerzbank 34,41 0,76% Commerzbank
Daimler Truck 44,16 0,02% Daimler Truck
E.ON SE 19,54 -1,14% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,19 -0,15% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 42,78 0,40% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 32,16 -0,37% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 59,10 0,14% RWE AG St.
Siemens AG 228,95 0,39% Siemens AG
Symrise AG 72,96 1,14% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,04 -0,78% Volkswagen (VW) AG Vz.

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