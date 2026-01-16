Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|LUS-DAX-Marktbericht
|
16.01.2026 15:58:41
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück
Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent leichter bei 25 224,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 222,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 350,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24 118,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 061,00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.01.2025, den Stand von 20 626,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,68 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 447,00 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,21 Prozent auf 133,60 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 42,27 EUR), RWE (+ 1,34 Prozent auf 51,44 EUR), Merck (+ 0,78 Prozent auf 129,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,58 Prozent auf 49,94 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-3,74 Prozent auf 50,44 EUR), BASF (-2,89 Prozent auf 44,95 EUR), SAP SE (-2,29 Prozent auf 200,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 27,49 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,31 Prozent auf 101,50 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 329 656 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,663 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
