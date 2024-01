Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittwochmittag

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 16 396,00 Punkte nach unten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 16 539,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 353,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Wert von 16 726,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 17.10.2023, einen Wert von 15 254,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, bei 15 181,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 2,08 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 964,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 353,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,52 Prozent auf 388,60 EUR), Rheinmetall (+ 0,16 Prozent auf 320,90 EUR), Allianz (-0,12 Prozent auf 242,35 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 144,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,29 Prozent auf 187,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Zalando (-4,94 Prozent auf 16,34 EUR), Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 11,36 EUR), RWE (-3,02 Prozent auf 37,20 EUR), adidas (-3,00 Prozent auf 166,84 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,75 Prozent auf 26,53 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 278 009 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 169,092 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

