Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 11.02.2026 17:59:39

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück

LUS-DAX-Kurs zum Handelsschluss.

Am Mittwoch stand der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,69 Prozent im Minus bei 24 844,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 047,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 832,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 194,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der LUS-DAX 22 096,00 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,13 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 8,40 Prozent auf 163,25 EUR), Vonovia SE (+ 2,83 Prozent auf 25,80 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 18,20 EUR), Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 43,80 EUR) und Henkel vz (+ 1,79 Prozent auf 82,08 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-6,70 Prozent auf 20,90 EUR), SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), Scout24 (-4,07 Prozent auf 71,95 EUR), Deutsche Börse (-3,05 Prozent auf 203,30 EUR) und Allianz (-2,81 Prozent auf 366,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 16 006 740 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,709 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
05.02.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 367,40 -0,22% Allianz
Beiersdorf AG 106,10 1,39% Beiersdorf AG
Daimler Truck 42,88 -0,67% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 218,70 4,94% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 32,16 0,34% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 18,47 1,21% E.ON SE
Henkel KGaA Vz. 82,58 0,39% Henkel KGaA Vz.
Porsche Automobil Holding SE 35,77 0,25% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 172,12 0,46% SAP SE
Scout24 68,90 0,44% Scout24
Siemens AG 250,95 -4,07% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,90 -0,09% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,75 0,64% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 26,04 -0,88% Vonovia SE
Zalando 20,54 -0,53% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 900,00 -0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen