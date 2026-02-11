Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück

Am Mittwoch stand der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,69 Prozent im Minus bei 24 844,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 047,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 832,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 194,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der LUS-DAX 22 096,00 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,13 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 8,40 Prozent auf 163,25 EUR), Vonovia SE (+ 2,83 Prozent auf 25,80 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 18,20 EUR), Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 43,80 EUR) und Henkel vz (+ 1,79 Prozent auf 82,08 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-6,70 Prozent auf 20,90 EUR), SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), Scout24 (-4,07 Prozent auf 71,95 EUR), Deutsche Börse (-3,05 Prozent auf 203,30 EUR) und Allianz (-2,81 Prozent auf 366,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 16 006 740 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,709 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

