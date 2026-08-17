Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,49 Prozent leichter bei 26 351,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 516,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 328,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 23 830,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24 363,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,27 Prozent zu Buche. Bei 26 576,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 214,00 EUR) und Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-3,47 Prozent auf 22,78 EUR), adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), Scout24 (-2,88 Prozent auf 75,75 EUR), Beiersdorf (-2,66 Prozent auf 76,24 EUR) und Henkel vz (-1,94 Prozent auf 74,84 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 4 760 879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at