Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
17.08.2026 17:58:47
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach
Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,49 Prozent leichter bei 26 351,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 516,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 328,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 23 830,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24 363,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,27 Prozent zu Buche. Bei 26 576,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 214,00 EUR) und Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-3,47 Prozent auf 22,78 EUR), adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), Scout24 (-2,88 Prozent auf 75,75 EUR), Beiersdorf (-2,66 Prozent auf 76,24 EUR) und Henkel vz (-1,94 Prozent auf 74,84 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 4 760 879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16:00
|Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,90
|-2,98%
|Beiersdorf AG
|76,06
|-2,66%
|Daimler Truck
|45,67
|1,26%
|Deutsche Börse AG
|277,30
|1,72%
|E.ON SE
|17,40
|-0,60%
|Henkel KGaA Vz.
|74,72
|-2,25%
|Infineon AG
|62,02
|0,21%
|Rheinmetall AG
|1 221,60
|1,26%
|Scout24
|75,80
|-2,32%
|Siemens AG
|282,95
|-0,26%
|Siemens Energy AG
|162,80
|1,62%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,24
|-0,52%
|Zalando
|22,70
|-4,06%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 345,00
|-0,51%