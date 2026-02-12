Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,21 Prozent auf 24 871,50 Punkte abwärts.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 237,50 Punkte, das Tagestief hingegen 24 814,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.01.2026, den Wert von 25 431,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 433,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 321,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,24 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 6,09 Prozent auf 32,22 EUR), Continental (+ 2,90 Prozent auf 73,06 EUR), Hannover Rück (+ 2,63 Prozent auf 250,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,56 Prozent auf 208,50 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,14 Prozent auf 40,99 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Heidelberg Materials (-11,01 Prozent auf 189,90 EUR), Scout24 (-6,12 Prozent auf 67,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,88 Prozent auf 48,78 EUR), RWE (-3,95 Prozent auf 52,10 EUR) und BMW (-1,95 Prozent auf 87,72 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 11 025 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 202,988 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

