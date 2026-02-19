Deutsche Bank Aktie
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,80 Prozent auf 25 019,00 Punkte abwärts.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 225,50 Punkte, das Tagestief hingegen 24 981,00 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.01.2026, den Wert von 24 954,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 315,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 415,00 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,84 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1 743,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,64 Prozent auf 27,35 EUR), Hannover Rück (+ 1,55 Prozent auf 249,00 EUR), Scout24 (+ 1,31 Prozent auf 69,60 EUR) und Symrise (+ 1,13 Prozent auf 74,94 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), BASF (-2,44 Prozent auf 48,69 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 51,46 EUR), Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 30,41 EUR) und BMW (-1,87 Prozent auf 90,08 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 6 201 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 193,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
