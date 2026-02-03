Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,37 Prozent leichter bei 24 761,50 Punkten.

Bei 24 703,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 100,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 566,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 128,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der LUS-DAX 21 508,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,796 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 5,87 Prozent auf 43,81 EUR), Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 154,90 EUR), Brenntag SE (+ 2,21 Prozent auf 51,82 EUR), Fresenius SE (+ 2,15 Prozent auf 48,99 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,07 Prozent auf 38,89 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Zalando (-12,08 Prozent auf 21,48 EUR), Scout24 (-5,18 Prozent auf 79,65 EUR), SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR), Deutsche Börse (-4,36 Prozent auf 204,20 EUR) und Merck (-2,61 Prozent auf 123,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Zalando-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 479 255 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,982 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at