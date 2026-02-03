Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

XETRA-Handel im Blick 03.02.2026 17:59:22

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone

Der LUS-DAX verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,37 Prozent leichter bei 24 761,50 Punkten.

Bei 24 703,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 100,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 566,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 128,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der LUS-DAX 21 508,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,796 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 5,87 Prozent auf 43,81 EUR), Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 154,90 EUR), Brenntag SE (+ 2,21 Prozent auf 51,82 EUR), Fresenius SE (+ 2,15 Prozent auf 48,99 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,07 Prozent auf 38,89 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Zalando (-12,08 Prozent auf 21,48 EUR), Scout24 (-5,18 Prozent auf 79,65 EUR), SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR), Deutsche Börse (-4,36 Prozent auf 204,20 EUR) und Merck (-2,61 Prozent auf 123,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Zalando-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 479 255 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,982 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Merck KGaA

03.02.26 Merck Kaufen DZ BANK
03.02.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
