Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|LUS-DAX im Fokus
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23.07.2026 12:27:01
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus
Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent leichter bei 24 969,50 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 893,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 160,00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 24 922,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der LUS-DAX bei 24 085,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 24 522,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 3,20 Prozent auf 45,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 035,60 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 49,46 EUR), Brenntag SE (+ 0,64 Prozent auf 59,48 EUR) und GEA (+ 0,64 Prozent auf 63,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-4,61 Prozent auf 66,58 EUR), Commerzbank (-3,51 Prozent auf 37,09 EUR), Symrise (-2,84 Prozent auf 85,44 EUR), Scout24 (-2,68 Prozent auf 67,15 EUR) und Deutsche Bank (-2,13 Prozent auf 30,56 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 717 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,154 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 7,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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