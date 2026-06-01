Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Der LUS-DAX verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 24 930,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 302,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 925,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 302,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 150,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 24 032,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,48 Prozent nach oben. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 6,90 Prozent auf 165,98 EUR), Scout24 (+ 2,28 Prozent auf 73,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,10 Prozent auf 57,16 EUR), RWE (+ 1,03 Prozent auf 55,12 EUR) und Siemens (+ 0,85 Prozent auf 272,10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-5,66 Prozent auf 1 220,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 35,15 EUR), Airbus SE (-3,43 Prozent auf 173,46 EUR), MTU Aero Engines (-2,81 Prozent auf 304,50 EUR) und Heidelberg Materials (-2,70 Prozent auf 185,65 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 564 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at