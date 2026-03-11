Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 23 678,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 541,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 885,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 925,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 400,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, stand der LUS-DAX noch bei 22 432,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,61 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2,18 Prozent auf 46,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,40 Prozent auf 91,56 EUR), BMW (+ 1,24) Prozent auf 81,40 EUR), BASF (+ 1,22 Prozent auf 46,41 EUR) und Bayer (+ 1,16 Prozent auf 40,09 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1 590,00 EUR), Henkel vz (-3,72 Prozent auf 70,36 EUR), Vonovia SE (-1,75 Prozent auf 25,28 EUR), SAP SE (-1,73 Prozent auf 166,66 EUR) und Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 155,10 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 578 296 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 198,017 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at