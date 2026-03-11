SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
11.03.2026 12:27:09
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab
Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 23 678,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 541,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 885,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 925,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 400,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, stand der LUS-DAX noch bei 22 432,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,61 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten erreicht.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2,18 Prozent auf 46,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,40 Prozent auf 91,56 EUR), BMW (+ 1,24) Prozent auf 81,40 EUR), BASF (+ 1,22 Prozent auf 46,41 EUR) und Bayer (+ 1,16 Prozent auf 40,09 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1 590,00 EUR), Henkel vz (-3,72 Prozent auf 70,36 EUR), Vonovia SE (-1,75 Prozent auf 25,28 EUR), SAP SE (-1,73 Prozent auf 166,66 EUR) und Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 155,10 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 578 296 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 198,017 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vonovia SE
|
17:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)