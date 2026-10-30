Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Performance im Blick
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30.10.2026 15:58:36
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,78 Prozent auf 25 863,00 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 784,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 040,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 116,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 692,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 128,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,28 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4,11 Prozent auf 49,93 EUR), Scout24 (+ 2,17 Prozent auf 84,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,98 Prozent auf 567,40 EUR), Beiersdorf (+ 1,83 Prozent auf 82,28 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 289,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 128,20 EUR), Infineon (-5,17 Prozent auf 51,22 EUR), Deutsche Bank (-2,86 Prozent auf 30,27 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,24 Prozent auf 40,54 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 780 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Mit 7,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
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|UBS AG
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|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|50,22
|5,13%
|Beiersdorf AG
|82,56
|2,00%
|Deutsche Bank AG
|30,22
|-2,64%
|Deutsche Telekom AG
|26,00
|1,52%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,25
|-2,28%
|Hannover Rück
|289,20
|2,12%
|Henkel KGaA Vz.
|79,96
|1,55%
|Infineon AG
|50,81
|-4,40%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|565,80
|1,76%
|SAP SE
|210,50
|0,72%
|Scout24
|84,30
|2,37%
|Siemens AG
|263,65
|-3,57%
|Siemens Energy AG
|126,38
|-6,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
|Vonovia SE
|16,13
|0,81%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 770,00
|-1,14%
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