Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Index-Performance im Blick 30.10.2026 15:58:36

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Der LUS-DAX fällt am fünften Tag der Woche.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,78 Prozent auf 25 863,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 784,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 040,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 116,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 692,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 128,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,28 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4,11 Prozent auf 49,93 EUR), Scout24 (+ 2,17 Prozent auf 84,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,98 Prozent auf 567,40 EUR), Beiersdorf (+ 1,83 Prozent auf 82,28 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 289,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 128,20 EUR), Infineon (-5,17 Prozent auf 51,22 EUR), Deutsche Bank (-2,86 Prozent auf 30,27 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,24 Prozent auf 40,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 780 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Mit 7,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Bayer 50,22 5,13% Bayer
Beiersdorf AG 82,56 2,00% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,25 -2,28% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 289,20 2,12% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 79,96 1,55% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 565,80 1,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Scout24 84,30 2,37% Scout24
Siemens AG 263,65 -3,57% Siemens AG
Siemens Energy AG 126,38 -6,20% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,13 0,81% Vonovia SE

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