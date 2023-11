Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 15 354,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 333,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 384,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 15 110,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 928,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2022, den Wert von 14 279,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,24 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 3,37 Prozent auf 66,18 EUR), RWE (+ 1,68 Prozent auf 36,92 EUR), Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 10,09 EUR), Porsche (+ 1,18 Prozent auf 88,92 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,97 Prozent auf 44,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-1,01 Prozent auf 39,85 EUR), MTU Aero Engines (-0,98 Prozent auf 182,25 EUR), Rheinmetall (-0,46 Prozent auf 281,20 EUR), Zalando (-0,43 Prozent auf 21,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 372,70 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 1 169 923 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 157,746 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at