Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|LUS-DAX-Performance im Blick
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31.07.2026 17:58:30
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 25 668,00 Punkten ab.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 548,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 890,00 Punkten.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 010,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 24 302,00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 24 027,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,49 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,70 Prozent auf 61,67 EUR), RWE (+ 1,64 Prozent auf 57,18 EUR), SAP SE (+ 1,13 Prozent auf 157,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,01 Prozent auf 361,80 EUR) und Commerzbank (+ 0,88 Prozent auf 37,67 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Scout24 (-3,63 Prozent auf 74,35 EUR), Symrise (-3,00 Prozent auf 89,10 EUR), Zalando (-2,38 Prozent auf 28,26 EUR), Heidelberg Materials (-2,13 Prozent auf 161,00 EUR) und GEA (-2,07 Prozent auf 61,65 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 8 580 830 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 206,764 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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