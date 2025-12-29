Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

In Frankfurt war am Montagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 24 357,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 249,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 425,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 29.11.2025, bei 23 854,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 741,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.12.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 19 938,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,00 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,34 Prozent auf 168,25 EUR), Continental (+ 1,97 Prozent auf 67,36 EUR), Vonovia SE (+ 1,42 Prozent auf 24,36 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 36,42 EUR) und BASF (+ 1,31 Prozent auf 44,21 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 32,75 EUR), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 526,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,05 EUR), Scout24 (-0,64 Prozent auf 85,35 EUR) und QIAGEN (-0,59 Prozent auf 38,76 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 517 845 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,485 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,19 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at