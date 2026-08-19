QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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LUS-DAX-Kursentwicklung 19.08.2026 09:29:15

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 26 125,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26 088,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 199,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 816,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 330,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Wert von 24 349,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,35 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BASF (+ 1,14 Prozent auf 51,57 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,86 Prozent auf 376,80 EUR), Brenntag SE (+ 0,76 Prozent auf 61,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,05 EUR) und Daimler Truck (+ 0,58 Prozent auf 45,24 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Scout24 (-2,17 Prozent auf 74,55 EUR), Infineon (-1,00 Prozent auf 56,67 EUR), QIAGEN (-0,75 Prozent auf 36,56 EUR), Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 1 206,80 EUR) und SAP SE (-0,54 Prozent auf 181,52 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 528 618 Aktien gehandelt. Mit 215,187 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 51,73 1,73% BASF
Brenntag SE 61,52 1,15% Brenntag SE
Daimler Truck 45,13 0,58% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 29,14 1,04% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 75,38 0,69% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 54,87 -4,90% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 365,20 -1,88% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 37,87 2,94% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 180,40 -2,66% Rheinmetall AG
SAP SE 184,34 1,26% SAP SE
Scout24 76,80 1,19% Scout24
Siemens AG 276,75 0,29% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,62 1,88% Volkswagen (VW) AG Vz.

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