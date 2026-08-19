QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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19.08.2026 09:29:15
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 26 125,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26 088,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 199,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 816,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 330,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Wert von 24 349,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,35 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BASF (+ 1,14 Prozent auf 51,57 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,86 Prozent auf 376,80 EUR), Brenntag SE (+ 0,76 Prozent auf 61,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,05 EUR) und Daimler Truck (+ 0,58 Prozent auf 45,24 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Scout24 (-2,17 Prozent auf 74,55 EUR), Infineon (-1,00 Prozent auf 56,67 EUR), QIAGEN (-0,75 Prozent auf 36,56 EUR), Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 1 206,80 EUR) und SAP SE (-0,54 Prozent auf 181,52 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 528 618 Aktien gehandelt. Mit 215,187 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|17.08.26
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|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
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|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
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|03.07.26
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|24.06.26
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|08.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,73
|1,73%
|Brenntag SE
|61,52
|1,15%
|Daimler Truck
|45,13
|0,58%
|Deutsche Telekom AG
|29,14
|1,04%
|Henkel KGaA Vz.
|75,38
|0,69%
|Infineon AG
|54,87
|-4,90%
|MTU Aero Engines AG
|365,20
|-1,88%
|QIAGEN N.V.
|37,87
|2,94%
|Rheinmetall AG
|1 180,40
|-2,66%
|SAP SE
|184,34
|1,26%
|Scout24
|76,80
|1,19%
|Siemens AG
|276,75
|0,29%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|1,88%
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|L&S DAX Indikation
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