Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer

Beim LUS-DAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 24 930,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 086,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 897,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 24 778,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, notierte der LUS-DAX bei 22 212,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 298,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,75 Prozent auf 86,68 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 41,16 EUR), RWE (+ 1,05 Prozent auf 55,68 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 170,32 EUR) und Allianz (+ 0,47 Prozent auf 402,30 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,98 Prozent auf 78,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 44,28 EUR), SAP SE (-2,19 Prozent auf 131,20 EUR), Scout24 (-2,13 Prozent auf 73,60 EUR) und Daimler Truck (-2,07 Prozent auf 40,59 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 839 750 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at