XETRA-Handel im Fokus 20.04.2026 09:29:16

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Der LUS-DAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:27 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,53 Prozent auf 24 390,50 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 319,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 530,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 212,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 24 584,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 211,00 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,714 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 1,86 Prozent auf 56,94 EUR), Commerzbank (+ 0,89 Prozent auf 36,38 EUR), EON SE (+ 0,88 Prozent auf 18,97 EUR), Deutsche Börse (+ 0,38 Prozent auf 262,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 29,63 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 167,32 EUR), Deutsche Bank (-2,44 Prozent auf 28,21 EUR), SAP SE (-2,39 Prozent auf 152,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,05 Prozent auf 339,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 90,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 499 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 188,775 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Mit 6,59 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

08:54 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:51 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
15.04.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
