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LUS-DAX-Kursentwicklung 22.09.2026 17:58:53

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Der LUS-DAX fiel am Dienstagabend.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent leichter bei 25 569,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 785,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 419,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26 111,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 095,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 22.09.2025, mit 23 583,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,08 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 3,71 Prozent auf 22,35 EUR), Infineon (+ 3,16 Prozent auf 60,13 EUR), GEA (+ 2,82 Prozent auf 67,35 EUR), Beiersdorf (+ 2,60 Prozent auf 76,46 EUR) und adidas (+ 2,58 Prozent auf 146,85 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Allianz (-3,35 Prozent auf 430,20 EUR), Rheinmetall (-1,90 Prozent auf 991,40 EUR), Deutsche Bank (-1,66 Prozent auf 32,64 EUR), Siemens Healthineers (-1,42 Prozent auf 37,43 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 501,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 691 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 211,357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 147,55 3,04% adidas
Allianz 431,20 -3,19% Allianz
Beiersdorf AG 76,42 2,69% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 32,90 -1,41% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,13 -0,62% Deutsche Telekom AG
GEA 67,25 2,59% GEA
Henkel KGaA Vz. 75,14 2,54% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 60,40 3,25% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 503,20 -0,98% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 994,50 -1,92% Rheinmetall AG
SAP SE 184,52 0,94% SAP SE
Siemens Healthineers AG 37,41 -1,08% Siemens Healthineers AG
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