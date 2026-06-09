Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Um 09:27 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,11 Prozent auf 24 542,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 533,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 654,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 24 402,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 23 785,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 150,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,096 Prozent zurück. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 3,09 Prozent auf 78,12 EUR), Infineon (+ 2,48 Prozent auf 80,18 EUR), Zalando (+ 2,12 Prozent auf 24,52 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 27,57 EUR) und Allianz (+ 0,94 Prozent auf 377,60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-1,60 Prozent auf 35,12 EUR), Scout24 (-1,40 Prozent auf 74,05 EUR), SAP SE (-1,19 Prozent auf 156,22 EUR), Brenntag SE (-1,09 Prozent auf 54,24 EUR) und Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 1 187,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 285 988 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,62 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at