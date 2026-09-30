Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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MDAX-Performance im Blick 30.09.2026 15:58:31

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Der MDAX zeigt sich aktuell kaum verändert.

Am Mittwoch notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,18 Prozent leichter bei 30 828,23 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,205 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,396 Prozent auf 31 005,55 Punkte an der Kurstafel, nach 30 883,19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 823,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 123,55 Zähler.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,817 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 33 029,91 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 809,10 Punkten. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 30 267,49 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,489 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 4,87 Prozent auf 80,75 EUR), AIXTRON SE (+ 3,70 Prozent auf 37,81 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,78 Prozent auf 90,50 EUR), Evonik (+ 2,42 Prozent auf 20,32 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,39 Prozent auf 72,90 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil CTS Eventim (-13,48 Prozent auf 48,84 EUR), IONOS (-6,70 Prozent auf 31,20 EUR), United Internet (-2,25 Prozent auf 24,32 EUR), TAG Immobilien (-1,85 Prozent auf 11,13 EUR) und Knorr-Bremse (-1,44 Prozent auf 102,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 845 500 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,713 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 39,33 6,44% AIXTRON SE
CTS Eventim 55,20 3,08% CTS Eventim
Evonik AG 20,60 0,00% Evonik AG
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