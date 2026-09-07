Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX-Kursverlauf 07.09.2026 15:58:49

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus

Der MDAX wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 32 352,27 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,347 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,047 Prozent auf 32 339,98 Punkte an der Kurstafel, nach 32 355,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32 438,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 260,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 407,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der MDAX bei 32 466,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 30 011,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 10,39 Prozent auf 40,58 EUR), AIXTRON SE (+ 5,45 Prozent auf 38,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,21 Prozent auf 75,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 144,00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,76 Prozent auf 15,63 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Talanx (-3,22 Prozent auf 123,10 EUR), AUTO1 (-2,90 Prozent auf 21,40 EUR), Sartorius vz (-2,87 Prozent auf 230,40 EUR), CTS Eventim (-2,64 Prozent auf 57,10 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,95 Prozent auf 90,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 887 223 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,310 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 39,00 8,33% AIXTRON SE
AUTO1 21,14 -3,82% AUTO1
CTS Eventim 57,05 -2,81% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 143,40 2,87% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,34 -0,41% freenet AG
Lufthansa AG 7,77 -0,97% Lufthansa AG
Nordex AG 40,34 10,04% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,78 -0,83% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,53 0,50% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 232,10 -2,52% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,30 5,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 123,50 -2,76% Talanx AG
thyssenkrupp AG 15,62 3,34% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 89,25 -2,88% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 403,83 0,15%

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