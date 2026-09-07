Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Kursverlauf
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07.09.2026 15:58:49
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus
Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 32 352,27 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,347 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,047 Prozent auf 32 339,98 Punkte an der Kurstafel, nach 32 355,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32 438,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 260,46 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 407,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der MDAX bei 32 466,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 30 011,98 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 10,39 Prozent auf 40,58 EUR), AIXTRON SE (+ 5,45 Prozent auf 38,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,21 Prozent auf 75,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 144,00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,76 Prozent auf 15,63 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Talanx (-3,22 Prozent auf 123,10 EUR), AUTO1 (-2,90 Prozent auf 21,40 EUR), Sartorius vz (-2,87 Prozent auf 230,40 EUR), CTS Eventim (-2,64 Prozent auf 57,10 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,95 Prozent auf 90,50 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 887 223 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,310 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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04.09.26
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
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04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
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04.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet (dpa-AFX)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,00
|8,33%
|AUTO1
|21,14
|-3,82%
|CTS Eventim
|57,05
|-2,81%
|Elmos Semiconductor
|143,40
|2,87%
|freenet AG
|24,34
|-0,41%
|Lufthansa AG
|7,77
|-0,97%
|Nordex AG
|40,34
|10,04%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,78
|-0,83%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,53
|0,50%
|Sartorius AG Vz.
|232,10
|-2,52%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|76,30
|5,02%
|Talanx AG
|123,50
|-2,76%
|thyssenkrupp AG
|15,62
|3,34%
|WACKER CHEMIE AG
|89,25
|-2,88%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 403,83
|0,15%
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