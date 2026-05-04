Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|MDAX-Performance im Blick
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04.05.2026 17:58:38
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus
Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent schwächer bei 30 414,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 362,302 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,487 Prozent auf 30 739,07 Punkte an der Kurstafel, nach 30 589,95 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 326,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30 903,81 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 28 916,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 524,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 327,13 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,82 Prozent zurück. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 5,52 Prozent auf 27,54 EUR), Nemetschek SE (+ 4,53 Prozent auf 64,60 EUR), AIXTRON SE (+ 2,28 Prozent auf 48,05 EUR), Lufthansa (+ 2,21 Prozent auf 7,49 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,98 Prozent auf 95,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil PUMA SE (-6,08 Prozent auf 24,40 EUR), Salzgitter (-3,29 Prozent auf 46,46 EUR), Aroundtown SA (-3,25 Prozent auf 2,38 EUR), Knorr-Bremse (-3,13 Prozent auf 95,95 EUR) und CTS Eventim (-3,12 Prozent auf 54,40 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 984 292 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 35,729 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,45 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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