AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|MDAX-Entwicklung
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09.09.2026 17:58:52
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach
Am Mittwoch sank der MDAX via XETRA zum Handelsende um 1,55 Prozent auf 32 040,45 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,764 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,589 Prozent auf 32 352,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 544,30 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 985,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 32 446,75 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,926 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 407,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 642,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der MDAX bei 30 326,53 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,42 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 1,37 Prozent auf 13,33 EUR), HELLA GmbH (+ 0,99 Prozent auf 71,10 EUR), Salzgitter (+ 0,33 Prozent auf 60,10 EUR), CTS Eventim (+ 0,18 Prozent auf 56,65 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 12,15 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUTO1 (-6,47 Prozent auf 19,96 EUR), KION GROUP (-4,74 Prozent auf 46,07 EUR), flatexDEGIRO (-3,55 Prozent auf 34,26 EUR), HENSOLDT (-3,53 Prozent auf 78,62 EUR) und AUMOVIO (-3,50 Prozent auf 37,20 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 066 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,829 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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