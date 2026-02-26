Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 31 217,09 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 375,336 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,171 Prozent tiefer bei 31 378,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 431,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 146,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 438,43 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der MDAX auf 31 826,25 Punkte taxiert. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 29 220,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der MDAX mit 28 621,29 Punkten berechnet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,766 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 5,75 Prozent auf 23,91 EUR), AUTO1 (+ 4,54 Prozent auf 16,59 EUR), Nordex (+ 1,95 Prozent auf 41,92 EUR), IONOS (+ 1,63 Prozent auf 21,85 EUR) und Bechtle (+ 1,54 Prozent auf 32,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen freenet (-9,62 Prozent auf 27,62 EUR), KION GROUP (-5,22 Prozent auf 59,90 EUR), AIXTRON SE (-4,49 Prozent auf 23,16 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 77,40 EUR) und Jungheinrich (-2,09 Prozent auf 34,68 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die freenet-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 564 729 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,005 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 7,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

