Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 14.09.2026 17:58:47

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Der MDAX zeigte sich heute im Minus.

Am Montag stand der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,99 Prozent im Minus bei 31 034,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 352,088 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,380 Prozent schwächer bei 31 543,31 Punkten in den Handel, nach 31 663,79 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 969,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 619,46 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der MDAX stand vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 32 464,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 083,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 30 175,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,176 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 2,74 Prozent auf 60,00 EUR), Talanx (+ 0,99 Prozent auf 122,40 EUR), RENK (+ 0,98) Prozent auf 42,15 EUR), Porsche Automobil (+ 0,69 Prozent auf 29,26 EUR) und Evonik (+ 0,56 Prozent auf 17,96 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-11,24 Prozent auf 33,32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,45 Prozent auf 64,65 EUR), Siltronic (-8,85 Prozent auf 68,00 EUR), JENOPTIK (-8,53 Prozent auf 37,76 EUR) und Salzgitter (-7,93 Prozent auf 51,10 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 498 380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,002 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten