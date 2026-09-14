Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|XETRA-Handel im Fokus
|
14.09.2026 17:58:47
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus
Am Montag stand der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,99 Prozent im Minus bei 31 034,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 352,088 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,380 Prozent schwächer bei 31 543,31 Punkten in den Handel, nach 31 663,79 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 969,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 619,46 Punkten lag.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Der MDAX stand vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 32 464,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 083,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 30 175,16 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,176 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 2,74 Prozent auf 60,00 EUR), Talanx (+ 0,99 Prozent auf 122,40 EUR), RENK (+ 0,98) Prozent auf 42,15 EUR), Porsche Automobil (+ 0,69 Prozent auf 29,26 EUR) und Evonik (+ 0,56 Prozent auf 17,96 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-11,24 Prozent auf 33,32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,45 Prozent auf 64,65 EUR), Siltronic (-8,85 Prozent auf 68,00 EUR), JENOPTIK (-8,53 Prozent auf 37,76 EUR) und Salzgitter (-7,93 Prozent auf 51,10 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 498 380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,002 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Evonik AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
11.09.26
|Evonik-Aktie tiefer: Chemiekonzern schließt Standorte in Hamburg und Bitterfeld (Dow Jones)
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)