Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer

Am Montag steht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 2,28 Prozent im Minus bei 28 810,04 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 350,853 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,73 Prozent auf 28 971,65 Punkte an der Kurstafel, nach 29 482,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 28 488,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 992,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der MDAX 31 965,87 Punkte auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 29 729,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 560,30 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 7,00 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5,43 Prozent auf 77,70 EUR), K+S (+ 1,99 Prozent auf 15,36 EUR), LANXESS (+ 0,67 Prozent auf 13,61 EUR), TeamViewer (+ 0,08 Prozent auf 4,77 EUR) und Nemetschek SE (-0,07 Prozent auf 69,15 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-5,92 Prozent auf 2,54 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,42 Prozent auf 39,80 EUR), TAG Immobilien (-5,09 Prozent auf 14,54 EUR), Lufthansa (-4,63 Prozent auf 7,74 EUR) und thyssenkrupp (-4,63 Prozent auf 8,74 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 466 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 32,878 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

