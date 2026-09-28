Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX aktuell 28.09.2026 17:58:53

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Der MDAX zeigte sich am Montag schwächer.

Am Montag verbuchte der MDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 30 963,65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 346,865 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,164 Prozent auf 31 082,26 Punkte an der Kurstafel, nach 31 031,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 194,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 868,60 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der MDAX noch bei 33 029,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 588,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 986,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,052 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 2,91 Prozent auf 56,55 EUR), LANXESS (+ 2,84 Prozent auf 12,67 EUR), Evonik (+ 2,43 Prozent auf 19,84 EUR), PUMA SE (+ 2,28 Prozent auf 22,87 EUR) und KRONES (+ 2,08 Prozent auf 108,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Aurubis (-4,47 Prozent auf 160,40 EUR), Ströer SE (-2,79 Prozent auf 36,30 EUR), Knorr-Bremse (-2,60 Prozent auf 104,90 EUR), Schaeffler (-2,56 Prozent auf 6,46 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,38 Prozent auf 82,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Evonik-Aktie aufweisen. 2 891 482 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,735 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 160,30 -4,64% Aurubis
CTS Eventim 56,55 2,72% CTS Eventim
Evonik AG 19,72 1,13% Evonik AG
freenet AG 23,34 -2,26% freenet AG
Knorr-Bremse 104,80 -2,69% Knorr-Bremse
KRONES AG 108,40 2,07% KRONES AG
LANXESS AG 12,56 1,87% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 25,27 -1,94% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,37 -1,99% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,82 2,01% PUMA SE
Schaeffler AG 6,48 -2,99% Schaeffler AG
Ströer SE & Co. KGaA 36,14 -3,42% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 15,26 -0,84% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 82,50 -1,90% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 895,59 -0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen