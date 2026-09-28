Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|MDAX aktuell
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28.09.2026 17:58:53
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab
Am Montag verbuchte der MDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 30 963,65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 346,865 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,164 Prozent auf 31 082,26 Punkte an der Kurstafel, nach 31 031,35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 194,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 868,60 Zählern.
MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der MDAX noch bei 33 029,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 588,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 986,85 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,052 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 2,91 Prozent auf 56,55 EUR), LANXESS (+ 2,84 Prozent auf 12,67 EUR), Evonik (+ 2,43 Prozent auf 19,84 EUR), PUMA SE (+ 2,28 Prozent auf 22,87 EUR) und KRONES (+ 2,08 Prozent auf 108,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Aurubis (-4,47 Prozent auf 160,40 EUR), Ströer SE (-2,79 Prozent auf 36,30 EUR), Knorr-Bremse (-2,60 Prozent auf 104,90 EUR), Schaeffler (-2,56 Prozent auf 6,46 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,38 Prozent auf 82,00 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Evonik-Aktie aufweisen. 2 891 482 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,735 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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25.09.26
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Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|160,30
|-4,64%
|CTS Eventim
|56,55
|2,72%
|Evonik AG
|19,72
|1,13%
|freenet AG
|23,34
|-2,26%
|Knorr-Bremse
|104,80
|-2,69%
|KRONES AG
|108,40
|2,07%
|LANXESS AG
|12,56
|1,87%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,27
|-1,94%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,37
|-1,99%
|PUMA SE
|22,82
|2,01%
|Schaeffler AG
|6,48
|-2,99%
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,14
|-3,42%
|thyssenkrupp AG
|15,26
|-0,84%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|82,50
|-1,90%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 895,59
|-0,44%
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