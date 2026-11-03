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Index-Bewegung 03.11.2026 09:28:30

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Der MDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,03 Prozent schwächer bei 30 538,26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 342,517 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,559 Prozent leichter bei 30 682,89 Punkten, nach 30 855,37 Punkten am Vortag.

Bei 30 682,89 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 468,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 30 450,00 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 32 511,21 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 835,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Lufthansa (+ 2,62 Prozent auf 7,66 EUR), freenet (+ 0,53 Prozent auf 22,92 EUR), Delivery Hero (+ 0,46) Prozent auf 37,23 EUR), HELLA GmbH (+ 0,44 Prozent auf 68,20 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 48,96 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Siltronic (-4,24 Prozent auf 56,50 EUR), RTL (-3,88 Prozent auf 30,95 EUR), JENOPTIK (-3,32 Prozent auf 37,84 EUR), AIXTRON SE (-3,04 Prozent auf 32,57 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,93 Prozent auf 119,40 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 482 275 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,41 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

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AIXTRON SE 34,17 3,95% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,53 5,01% Aroundtown SA
Delivery Hero 37,08 0,19% Delivery Hero
Elmos Semiconductor 125,40 2,96% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,92 0,61% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 68,00 0,29% HELLA GmbH & Co. KGaA
JENOPTIK AG 39,96 3,04% JENOPTIK AG
LEG Immobilien 49,20 1,11% LEG Immobilien
Lufthansa AG 7,89 6,48% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 26,03 1,05% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,43 1,02% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 31,90 0,16% RTL
Siltronic AG 60,20 3,88% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 12,64 3,18% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 947,79 0,30%

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