Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0,47 Prozent schwächer bei 31 377,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 371,740 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,145 Prozent schwächer bei 31 479,03 Punkten in den Handel, nach 31 524,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 146,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31 735,41 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,999 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 454,32 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Wert von 29 374,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der MDAX mit 26 648,25 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,28 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit RATIONAL (+ 13,46 Prozent auf 754,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,14 Prozent auf 69,05 EUR), Evonik (+ 3,53 Prozent auf 14,66 EUR), KION GROUP (+ 3,10 Prozent auf 61,45 EUR) und Fraport (+ 2,80 Prozent auf 80,85 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Delivery Hero (-9,48 Prozent auf 23,10 EUR), flatexDEGIRO (-4,20 Prozent auf 38,28 EUR), AUTO1 (-3,21 Prozent auf 24,72 EUR), Aurubis (-2,94 Prozent auf 162,00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,80 Prozent auf 90,35 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Evonik-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 587 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,923 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

