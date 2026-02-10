Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Der MDAX bewegte sich am zweiten Tag der Woche kaum.

Letztendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 31 952,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 373,103 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,068 Prozent leichter bei 31 944,18 Punkten, nach 31 965,87 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 031,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 815,79 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 167,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 141,20 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 10.02.2025, mit 27 283,95 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 11,12 Prozent auf 21,58 EUR), Ströer SE (+ 7,34 Prozent auf 35,85 EUR), AIXTRON SE (+ 6,16 Prozent auf 22,42 EUR), Evonik (+ 5,74 Prozent auf 15,85 EUR) und AUMOVIO (+ 4,19 Prozent auf 43,72 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil IONOS (-8,25 Prozent auf 23,90 EUR), TeamViewer (-6,27 Prozent auf 5,53 EUR), TUI (-4,88 Prozent auf 8,89 EUR), HOCHTIEF (-4,49 Prozent auf 361,40 EUR) und Nordex (-4,27 Prozent auf 32,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 8 703 193 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 35,579 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

