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Index-Performance 08.10.2026 09:28:45

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 1,37 Prozent auf 29 699,76 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 338,785 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,645 Prozent auf 29 918,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30 112,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 29 918,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 677,83 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,47 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 32 544,30 Punkten bewertet. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 31 516,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 848,82 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,13 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit K+S (+ 0,66 Prozent auf 15,25 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,63 Prozent auf 25,60 EUR), IONOS (+ 0,25) Prozent auf 32,70 EUR), Evonik (+ 0,19 Prozent auf 20,96 EUR) und Delivery Hero (+ 0,14 Prozent auf 36,48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AUMOVIO (-6,13 Prozent auf 35,25 EUR), Salzgitter (-4,30 Prozent auf 43,62 EUR), Schaeffler (-4,15 Prozent auf 6,01 EUR), KION GROUP (-3,30 Prozent auf 32,84 EUR) und thyssenkrupp (-3,06 Prozent auf 13,01 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 752 063 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,857 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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