Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge

Um 15:42 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,99 Prozent auf 30 584,29 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 349,470 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,729 Prozent schwächer bei 30 666,41 Punkten, nach 30 891,56 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 408,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 870,25 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,317 Prozent nach oben. Der MDAX stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 30 543,27 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 32 431,12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 959,63 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,28 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,53 Prozent auf 30,24 EUR), Nordex (+ 3,52 Prozent auf 42,38 EUR), Siltronic (+ 2,69) Prozent auf 51,55 EUR), Lufthansa (+ 2,34 Prozent auf 8,38 EUR) und LANXESS (+ 2,31 Prozent auf 13,26 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HENSOLDT (-6,71 Prozent auf 77,04 EUR), RATIONAL (-3,71 Prozent auf 622,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,56 Prozent auf 78,50 EUR), RTL (-3,40 Prozent auf 32,70 EUR) und Talanx (-3,34 Prozent auf 130,20 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 395 373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,601 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at