Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Der MDAX kam heute nicht vom Fleck.

Letztendlich ging der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 28 177,78 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 332,775 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,160 Prozent auf 28 274,52 Punkte an der Kurstafel, nach 28 229,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 28 291,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 836,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 409,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.03.2025, den Stand von 28 755,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 9,04 Prozent ein. Bei 32 383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 9,93 Prozent auf 13,95 EUR), K+S (+ 5,99 Prozent auf 16,10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,15 Prozent auf 76,60 EUR), PUMA SE (+ 3,33 Prozent auf 21,10 EUR) und Salzgitter (+ 2,93 Prozent auf 37,28 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Delivery Hero (-5,15 Prozent auf 15,65 EUR), Nemetschek SE (-4,22 Prozent auf 65,75 EUR), DEUTZ (-3,00 Prozent auf 8,89 EUR), HENSOLDT (-2,90 Prozent auf 71,90 EUR) und KION GROUP (-2,59 Prozent auf 44,32 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 480 025 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 33,297 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at