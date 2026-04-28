Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 30 318,80 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 360,902 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 329,83 Zählern und damit 0,106 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 362,01 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 30 355,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30 294,24 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der MDAX auf 27 655,45 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 640,37 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 28 308,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,13 Prozent abwärts. Bei 32 383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,25 Prozent auf 82,60 EUR), Nordex (+ 1,47 Prozent auf 48,22 EUR), Salzgitter (+ 0,81 Prozent auf 49,90 EUR), Aurubis (+ 0,80 Prozent auf 190,10 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,73 Prozent auf 69,00 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,04 Prozent auf 48,06 EUR), Sartorius vz (-1,83 Prozent auf 214,80 EUR), Nemetschek SE (-1,40 Prozent auf 63,20 EUR), Schaeffler (-1,36 Prozent auf 7,98 EUR) und Aroundtown SA (-1,36 Prozent auf 2,47 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 242 120 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,353 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at