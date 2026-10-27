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MDAX-Kursverlauf 27.10.2026 09:28:50

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Der MDAX fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent auf 30 151,00 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 334,775 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,116 Prozent auf 30 252,46 Punkte an der Kurstafel, nach 30 287,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 30 286,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 151,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der MDAX mit 31 031,35 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 106,50 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 30 140,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,68 Prozent ein. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Porsche vz (+ 2,40 Prozent auf 42,32 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,54 Prozent auf 23,72 EUR), JENOPTIK (+ 0,97 Prozent auf 39,46 EUR), Bilfinger SE (+ 0,63 Prozent auf 55,70 EUR) und Aurubis (+ 0,59 Prozent auf 135,80 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,41 Prozent auf 46,90 EUR), Fraport (-2,39 Prozent auf 61,35 EUR), DEUTZ (-1,75 Prozent auf 10,11 EUR), AUMOVIO (-1,66 Prozent auf 32,50 EUR) und TAG Immobilien (-1,41 Prozent auf 11,17 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 162 579 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,039 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

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Aroundtown SA 1,44 0,91% Aroundtown SA
AUMOVIO 32,95 -0,45% AUMOVIO
Aurubis 136,30 -0,58% Aurubis
Bilfinger SE 56,25 2,09% Bilfinger SE
DEUTZ AG 10,19 -0,59% DEUTZ AG
flatexDEGIRO AG 24,26 3,50% flatexDEGIRO AG
Fraport AG 62,45 -0,16% Fraport AG
JENOPTIK AG 39,76 1,53% JENOPTIK AG
Porsche Automobil Holding SE 24,77 0,94% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,03 4,19% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,62 -8,18% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 11,18 -1,15% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 14,30 1,56% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,73 0,39% TUI AG

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