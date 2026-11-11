Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag

Der MDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag wenig verändert.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 31 017,52 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 347,979 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,277 Prozent fester bei 31 120,43 Punkten in den Handel, nach 31 034,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 964,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 322,59 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 29 989,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 224,89 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 29 204,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,122 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 50,45 EUR), AIXTRON SE (+ 5,10 Prozent auf 33,37 EUR), Siltronic (+ 4,10 Prozent auf 55,85 EUR), AUMOVIO (+ 3,22 Prozent auf 32,10 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,87 Prozent auf 81,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-5,50 Prozent auf 15,45 EUR), RENK (-4,39 Prozent auf 34,20 EUR), Fraport (-2,33 Prozent auf 69,10 EUR), DEUTZ (-2,15 Prozent auf 9,81 EUR) und Bilfinger SE (-2,05 Prozent auf 62,20 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 950 941 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,359 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at