Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
Am Mittwoch tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,07 Prozent tiefer bei 31 618,96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 376,274 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,107 Prozent schwächer bei 31 927,98 Punkten in den Handel, nach 31 962,21 Punkten am Vortag.
Bei 31 495,43 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 942,41 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,551 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 167,17 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 11.11.2025, mit 29 204,45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 246,06 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern verzeichnet.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 6,54 Prozent auf 83,90 EUR), thyssenkrupp (+ 4,38 Prozent auf 12,28 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,70 Prozent auf 22,40 EUR), HOCHTIEF (+ 3,65 Prozent auf 374,60 EUR) und LEG Immobilien (+ 3,31 Prozent auf 65,55 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen flatexDEGIRO (-10,92 Prozent auf 35,74 EUR), AUTO1 (-7,41 Prozent auf 21,74 EUR), TUI (-6,84 Prozent auf 8,28 EUR), Nemetschek SE (-5,31 Prozent auf 67,75 EUR) und Sartorius vz (-4,43 Prozent auf 222,20 EUR) unter Druck.
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 7 880 252 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 36,599 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
MDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|04.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
