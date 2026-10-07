Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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MDAX im Blick 07.10.2026 09:29:11

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter

Der MDAX fällt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent leichter bei 30 519,25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 338,079 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,619 Prozent auf 30 354,11 Punkte an der Kurstafel, nach 30 543,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30 354,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 563,47 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,222 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der MDAX bei 32 405,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der MDAX auf 32 627,04 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 836,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,49 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Porsche vz (+ 4,42 Prozent auf 44,41 EUR), Porsche Automobil (+ 2,57 Prozent auf 25,14 EUR), AUMOVIO (+ 2,05 Prozent auf 37,40 EUR), DEUTZ (+ 1,60 Prozent auf 11,42 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,43 Prozent auf 78,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil JENOPTIK (-2,68 Prozent auf 42,78 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,15 Prozent auf 70,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 158,60 EUR), TAG Immobilien (-1,55 Prozent auf 10,79 EUR) und RENK (-1,45 Prozent auf 35,66 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 269 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,925 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,65 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUMOVIO 38,55 5,76% AUMOVIO
DEUTZ AG 11,22 -0,18% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 154,00 -4,23% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,88 1,78% freenet AG
JENOPTIK AG 40,74 -6,56% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,45 -1,79% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,30 3,52% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,36 0,45% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 35,21 -2,73% RENK
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 66,40 -7,91% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 10,93 0,37% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,39 -2,90% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,00 -1,81% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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MDAX 30 287,22 -0,84%

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