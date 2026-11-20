Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,87 Prozent leichter bei 16 926,45 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,714 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,510 Prozent schwächer bei 17 160,60 Punkten in den Handel, nach 17 248,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 17 160,60 Punkte, das Tagestief hingegen 16 851,41 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 4,80 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 183,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 497,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 914,45 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,47 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Grand City Properties (+ 1,06 Prozent auf 7,60 EUR), Ottobock (+ 0,66 Prozent auf 38,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,62 Prozent auf 32,46 EUR), Fielmann (+ 0,59 Prozent auf 42,55 EUR) und Drägerwerk (+ 0,52 Prozent auf 116,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen LPKF Laser Electronics (-11,54 Prozent auf 7,36 EUR), PVA TePla (-7,34 Prozent auf 25,24 EUR), EVOTEC SE (-6,30 Prozent auf 2,56 EUR), ASTA Energy Solutions (-6,05 Prozent auf 40,40 EUR) und SMA Solar (-5,87 Prozent auf 42,94 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 897 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,150 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at