SDAX-Performance im Blick 05.02.2026 15:59:20

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot

Der SDAX zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Um 15:42 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent auf 17 871,89 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 95,657 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,134 Prozent auf 17 949,87 Punkte an der Kurstafel, nach 17 925,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17 786,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 975,50 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0,456 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 551,47 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Stand von 16 092,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der SDAX-Kurs 14 566,29 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,97 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. 17 174,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Siltronic (+ 5,73 Prozent auf 51,45 EUR), Salzgitter (+ 4,86 Prozent auf 49,66 EUR), Dermapharm (+ 3,56 Prozent auf 36,35 EUR), tonies (+ 2,64 Prozent auf 10,88 EUR) und ATOSS Software (+ 2,59 Prozent auf 87,20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-11,14 Prozent auf 1,64 EUR), Verve Group (-5,33 Prozent auf 1,28 EUR), Stabilus SE (-4,75 Prozent auf 19,24 EUR), Nagarro SE (-4,54 Prozent auf 63,05 EUR) und PVA TePla (-4,23 Prozent auf 20,40 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 2 984 462 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

