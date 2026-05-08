FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
08.05.2026 15:58:57
Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot
Am Freitag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,07 Prozent schwächer bei 18 575,92 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91,653 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 18 540,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 588,20 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 651,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 488,23 Einheiten.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,92 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 234,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 17 893,72 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 16 216,27 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,03 Prozent aufwärts. Bei 18 717,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,42 Prozent auf 93,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,47 Prozent auf 203,50 EUR), NORMA Group SE (+ 4,41 Prozent auf 16,58 EUR), PVA TePla (+ 4,15 Prozent auf 42,68 EUR) und Medios (+ 3,76 Prozent auf 14,92 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil KSB SE (-5,23 Prozent auf 834,00 EUR), Grand City Properties (-3,75 Prozent auf 9,49 EUR), HelloFresh (-3,68 Prozent auf 4,16 EUR), ATOSS Software (-3,57 Prozent auf 75,60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-3,56 Prozent auf 79,90 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 637 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,157 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Wacker Neuson SE
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|74,60
|-3,62%
|Elmos Semiconductor
|204,00
|5,26%
|FRIEDRICH VORWERK
|79,55
|-3,22%
|Grand City Properties S.A.
|9,31
|-6,53%
|HelloFresh
|4,12
|-1,34%
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|818,00
|-7,15%
|Medios AG
|14,58
|2,24%
|Mutares
|26,20
|-0,19%
|NORMA Group SE
|16,86
|7,12%
|PVA TePla AG
|43,04
|7,22%
|Siltronic AG
|98,45
|14,34%
|Springer Nature
|20,15
|-1,71%
|Wacker Neuson SE
|19,44
|-1,42%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 628,53
|0,22%
