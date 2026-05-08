FRIEDRICH VORWERK Aktie

FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 08.05.2026 15:58:57

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot

Der SDAX kommt heute nicht vom Fleck.

Am Freitag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,07 Prozent schwächer bei 18 575,92 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91,653 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 18 540,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 588,20 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 651,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 488,23 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,92 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 234,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 17 893,72 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 16 216,27 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,03 Prozent aufwärts. Bei 18 717,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,42 Prozent auf 93,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,47 Prozent auf 203,50 EUR), NORMA Group SE (+ 4,41 Prozent auf 16,58 EUR), PVA TePla (+ 4,15 Prozent auf 42,68 EUR) und Medios (+ 3,76 Prozent auf 14,92 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil KSB SE (-5,23 Prozent auf 834,00 EUR), Grand City Properties (-3,75 Prozent auf 9,49 EUR), HelloFresh (-3,68 Prozent auf 4,16 EUR), ATOSS Software (-3,57 Prozent auf 75,60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-3,56 Prozent auf 79,90 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 637 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,157 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Nachrichten

Analysen zu Wacker Neuson SE

mehr Analysen
07.05.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
17.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09.03.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 74,60 -3,62% ATOSS Software AG
Elmos Semiconductor 204,00 5,26% Elmos Semiconductor
FRIEDRICH VORWERK 79,55 -3,22% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 9,31 -6,53% Grand City Properties S.A.
HelloFresh 4,12 -1,34% HelloFresh
KSB SE & Co. KGaA Vz. 818,00 -7,15% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Medios AG 14,58 2,24% Medios AG
Mutares 26,20 -0,19% Mutares
NORMA Group SE 16,86 7,12% NORMA Group SE
PVA TePla AG 43,04 7,22% PVA TePla AG
Siltronic AG 98,45 14,34% Siltronic AG
Springer Nature 20,15 -1,71% Springer Nature
Wacker Neuson SE 19,44 -1,42% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 628,53 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen