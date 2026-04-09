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Index-Performance 09.04.2026 09:29:08

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der SDAX bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 17 154,13 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 84,592 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,459 Prozent auf 17 155,80 Punkte an der Kurstafel, nach 17 234,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 17 174,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 135,13 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,51 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 875,75 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 18 118,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 843,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,16 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,92 Prozent auf 38,04 EUR), Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 60,75 EUR), Befesa (+ 1,86 Prozent auf 32,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,25 Prozent auf 25,94 EUR) und PNE (+ 1,03 Prozent auf 8,87 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Verve Group (-3,29 Prozent auf 1,38 EUR), GFT SE (-3,16 Prozent auf 17,78 EUR), Nagarro SE (-2,48 Prozent auf 46,36 EUR), Dürr (-2,09 Prozent auf 21,10 EUR) und TeamViewer (-2,08 Prozent auf 4,33 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 355 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,219 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,30 0,62% 1&1 AG
Befesa 32,80 2,34% Befesa
Carl Zeiss Meditec AG 25,42 0,16% Carl Zeiss Meditec AG
Dürr AG 21,15 -0,24% Dürr AG
GFT SE 17,82 -1,87% GFT SE
grenke AG 12,86 -0,62% grenke AG
Mutares 25,60 -2,48% Mutares
Nagarro SE 45,98 -2,67% Nagarro SE
PNE AG 8,75 0,81% PNE AG
Siltronic AG 58,35 0,09% Siltronic AG
TeamViewer 4,36 -1,76% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 38,82 4,81% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,41 -0,14% Verve Group

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