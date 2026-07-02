Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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SDAX-Performance im Blick 02.07.2026 09:29:19

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der SDAX notiert am Donnerstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent leichter bei 18 095,95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 86,977 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 18 175,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 195,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 178,36 Punkte, das Tagestief hingegen 18 095,95 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 19 043,66 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 16 724,07 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 02.07.2025, mit 17 534,64 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,27 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 2,17 Prozent auf 178,80 EUR), Shelly (+ 1,70 Prozent auf 59,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,48 Prozent auf 68,50 EUR), Südzucker (+ 0,96 Prozent auf 10,54 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,87 Prozent auf 30,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-5,61 Prozent auf 20,20 EUR), SMA Solar (-4,37 Prozent auf 57,95 EUR), PVA TePla (-4,31 Prozent auf 41,28 EUR), SFC Energy (-3,88 Prozent auf 19,32 EUR) und Hypoport SE (-2,45 Prozent auf 83,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 40 137 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,850 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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