Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstagmorgen wieder ab.

Um 09:12 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent auf 18 242,27 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 87,872 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 292,86 Zählern und damit 0,168 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 262,13 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18 242,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 292,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 18 423,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 978,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der SDAX auf 17 872,29 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,11 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit INDUS (+ 2,45 Prozent auf 27,15 EUR), Dürr (+ 2,23 Prozent auf 18,32 EUR), Stabilus SE (+ 1,52 Prozent auf 15,98 EUR), PVA TePla (+ 1,46 Prozent auf 40,28 EUR) und Südzucker (+ 1,35 Prozent auf 12,04 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Hypoport SE (-4,09 Prozent auf 85,50 EUR), EVOTEC SE (-1,88 Prozent auf 3,44 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,77 Prozent auf 47,15 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,76 Prozent auf 16,70 EUR) und Vossloh (-1,45 Prozent auf 57,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 112 444 Aktien gehandelt. Mit 3,627 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at