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Marktbericht 18.09.2026 17:58:51

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück

Der SDAX notierte letztendlich im negativen Bereich.

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,64 Prozent schwächer bei 18 110,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,669 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,087 Prozent auf 18 243,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 227,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 107,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 347,63 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 425,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 373,62 Punkte. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Wert von 16 931,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,35 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,67 Prozent auf 60,90 EUR), ATOSS Software (+ 1,64 Prozent auf 92,90 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1,61 Prozent auf 44,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,52 Prozent auf 29,46 EUR) und Ottobock (+ 1,28 Prozent auf 55,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Wacker Neuson SE (-3,22 Prozent auf 24,05 EUR), Hypoport SE (-3,14 Prozent auf 75,50 EUR), KSB SE (-3,00 Prozent auf 807,00 EUR), GFT SE (-2,79 Prozent auf 26,10 EUR) und grenke (-2,64 Prozent auf 11,08 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 694 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,202 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,70 0,21% 1&1 AG
ATOSS Software AG 93,20 2,98% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,18 0,55% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 2,90 0,90% EVOTEC SE
GFT SE 26,05 -1,70% GFT SE
grenke AG 11,20 -0,71% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,20 -0,24% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 75,80 -2,88% Hypoport SE
init innovation in traffic systems SE 44,65 2,06% init innovation in traffic systems SE
KSB SE & Co. KGaA Vz. 809,00 -2,41% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,40 -1,55% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,70 -0,58% Mutares
Ottobock 55,30 1,28% Ottobock
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 60,50 1,60% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Wacker Neuson SE 23,75 -4,04% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 106,55 -0,66%

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