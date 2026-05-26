Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,13 Prozent auf 18 847,99 Punkte nach. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 92,452 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 18 841,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 871,93 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 847,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 829,14 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 17 727,33 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Wert von 18 079,94 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 26.05.2025, mit 16 640,49 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,60 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 931,18 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell pbb (+ 4,33 Prozent auf 3,61 EUR), Siltronic (+ 1,96 Prozent auf 96,45 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,46 Prozent auf 4,03 EUR), Verve Group (+ 1,14 Prozent auf 1,60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,08 Prozent auf 70,15 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Grand City Properties (-2,45 Prozent auf 9,55 EUR), Hypoport SE (-1,21 Prozent auf 81,50 EUR), SMA Solar (-0,97 Prozent auf 66,25 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-0,96 Prozent auf 3,11 EUR) und Dermapharm (-0,92 Prozent auf 48,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Verve Group-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 44 814 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,095 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Mit 7,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at