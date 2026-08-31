Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Montagshandels

Der SDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 18 944,02 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 95,555 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,176 Prozent auf 18 961,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 995,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 935,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 961,84 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 302,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, mit 19 192,97 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 843,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 2,32 Prozent auf 194,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,58 Prozent auf 32,08 EUR), Shelly (+ 1,11 Prozent auf 63,80 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 0,90 Prozent auf 22,50 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 0,79 Prozent auf 76,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen secunet Security Networks (-1,64 Prozent auf 180,00 EUR), Grand City Properties (-1,39 Prozent auf 9,24 EUR), Deutsche Euroshop (-1,20 Prozent auf 18,04 EUR), Alzchem Group (-1,20 Prozent auf 164,50 EUR) und SFC Energy (-1,20 Prozent auf 20,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 75 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,070 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at